Bom negócio depende de credibilidade, diz fundador da Biscoitê

Em entrevista ao Inovação & Negócios de terça-feira (31), Raul Matos, fundador da Biscoitê, contou um pouco de sua trajetória e explicou sobre o momento em que foi obrigado a vender sua primeira empresa. Segundo ele, o sonho era expandir e torná-la uma das maiores fabricantes de cookies do Brasil . No entanto, percebeu que seus objetivos não estavam alinhados com os dos sócios.





“Eu não queria vender, mas eu fui obrigado a vender porque, do jeito que estava a situação ali, não dava mais. Estava acabando comigo, com a minha visão do empreendedor, estava mudando o propósito”, comenta.





Atualmente a Biscoitê conta com mais de 80 lojas espalhadas pelo país (sendo 95% delas localizadas em shoppings), metade sob gestão própria e metade franqueada. E ele enfatiza o valor de manter princípios sólidos como base para qualquer empreendimento bem-sucedido.





“Se você não perde a coisa, você pode não ter dinheiro, mas você não pode não ter credibilidade. Então, se você tem a tua palavra, se você tem o teu nome, se as pessoas confiam em você, o teu programa de caixa vai ser transitório. Se você promete qualquer coisa e não cumpre, ou tenta enrolar qualquer credor ou qualquer parceiro, aí acabou”, afirma.



