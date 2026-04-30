CEO de infratech financeira relembra papel pioneiro na construção de soluções digitais de pagamento

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (30), Otavio Farah, cofundador e CEO da Fits, uma infratech que oferece infraestrutura financeira flexível e escalável para criação de produtos e serviços digitais relembrou sua trajetória desde o início no mercado de tecnologia até a criação da empresa.





Com mais de 25 anos de experiência no setor, Farah destaca o papel pioneiro na construção de soluções digitais de pagamento em um cenário ainda pouco estruturado. “Eu sempre fui um entusiasta de tecnologia. Na primeira oportunidade que tive de trabalhar com isso, eu fui e não larguei nunca mais”, afirmou Farah. Segundo ele, a experiência prévia no setor de pagamentos de frete foi determinante para identificar gargalos operacionais e desenvolver soluções que mais tarde dariam origem à Fits.





Atualmente, a empresa atua em múltiplos segmentos, com destaque para operações de alto volume e integrações com sistemas de gestão empresarial. A empresa atende desde grandes fintechs até ecossistemas corporativos. Para Farah, o futuro do setor passa pela modernização dos serviços voltados às empresas: “O mercado de pessoa jurídica ainda está sendo atendido por uma estrutura tecnológica que ficou para trás”, avaliou.



