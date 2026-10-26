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'Empresários não estão preparados para reforma tributária', afirma especialista

Leonardo Leão analisou problemas comuns e soluções para empresários

Inovação & Negócios|Do R7

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Empresas brasileiras têm enfrentado um cenário comum: faturamento alto e falta de dinheiro ao final do mês. O Inovação e Negócios desta segunda-feira (26) recebeu Leonardo Leão, especialista em finanças empresariais, que explicou que esse cenário é resultado tanto de fatores internos quanto externos. Para ele, a principal dificuldade "está entre a compra e a venda".  


"Quando ele [empresário] compra errado, ele cria um contas a pagar alto e acaba fazendo com que mesmo com um faturamento legal, ele tenha ali um contas a pagar alto. Ou seja, ele tenha muito custo. E aí não sobra dinheiro no final do mês. É isso que acontece na maioria". 

Leão alerta que os empresários não estão preparados para a mudança tributária, prevista para acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Ele destaca que ainda há um ambiente de muita incerteza em relação à reforma tributária.  

"A gente tem que dar uma atenção a isso, sentar-se com o contador e entender hoje qual é o teu momento, do teu negócio, para que você consiga entrar no ano de 2027 preparado para conseguir ultrapassar. Porque vai ser de fato algo diferente." 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15. 


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