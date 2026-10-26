'Empresários não estão preparados para reforma tributária', afirma especialista
Leonardo Leão analisou problemas comuns e soluções para empresários
Empresas brasileiras têm enfrentado um cenário comum: faturamento alto e falta de dinheiro ao final do mês. O Inovação e Negócios desta segunda-feira (26) recebeu Leonardo Leão, especialista em finanças empresariais, que explicou que esse cenário é resultado tanto de fatores internos quanto externos. Para ele, a principal dificuldade "está entre a compra e a venda".
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