Do consultório ao escritório: médico fala sobre desafios de empreender na área da saúde

Com espírito empreendedor desde a infância, quando vendia picolé pelas ruas de Aracaju, em Sergipe, o médico Maspolly Coutinho uniu os conhecimentos de saúde com os negócios para ajudar a democratizar o acesso à saúde no Brasil. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (27), ele conta um pouco da jornada de transição do consultório para o escritório.



“Minha proposta sempre foi ajudar pessoas, eu vou sempre servir. Eu acho que a medicina conecta com esse propósito de ajudar”, afirma. “Trabalhei em grandes hospitais pelo Brasil, na minha região, lá em Sergipe, em grandes clínicas, grandes hospitais e via que estava faltando alguma coisa”.



Coutinho explica que foi com essas experiências, somadas à demora para receber o diagnóstico de dislexia , que sentiu que precisava levar a saúde de qualidade para pessoas desassistidas.



“Às vezes ser acessível não é só no preço, mas no acolhimento, no carinho. A gente desenvolveu uma metodologia própria de atendimento, onde a gente atende essa parte dessa parcela da população que fica desassistida, que está ali fugindo um pouco do SUS (Sistema Único de Saúde) e termina atendendo ele em um serviço privado de boa qualidade”, pontua.



