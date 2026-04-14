‘Empreendedor vem com aquela vontade de realizar’, diz CEO de empresa de serviços financeiros
Marcelo França comentou as perspectivas sobre o relacionamento entre empreendedores e executivos
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (14), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou suas perspectivas sobre o relacionamento entre empreendedores e executivos. Além disso, discutiu as recentes transformações no setor financeiro brasileiro.
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