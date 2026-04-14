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‘Empreendedor vem com aquela vontade de realizar’, diz CEO de empresa de serviços financeiros

Marcelo França comentou as perspectivas sobre o relacionamento entre empreendedores e executivos

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (14), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou suas perspectivas sobre o relacionamento entre empreendedores e executivos. Além disso, discutiu as recentes transformações no setor financeiro brasileiro. 


“Eu acho que o empreendedor vem com aquela vontade de realizar, o espírito de dono, ele é muito mais questionador, isso às vezes é ótimo. Eu acho que ele vem para somar, traz mais aquela paixão empreendedora. E o executivo já carrega uma experiência”, diz. 

França também destacou as mudanças nas regras promovidas pelo BC (Banco Central). O afrouxamento inicial das regulações permitiu a entrada de fintechs no mercado, que era dominado por grandes bancos. No entanto, eventos recentes levaram a instituição a adotar medidas mais rígidas para assegurar práticas adequadas de governança. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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