Empresários devem ver a prevenção jurídica como um investimento estratégico, diz advogado

Na edição desta quinta-feira (10) do Inovação & Negócios , Cláudio Salgado, sócio proprietário do escritório Salgado Advogados Associados, fala da importância de uma advocacia proativa e estratégica.Para ele, o papel do advogado vai além de apagar "incêndios jurídicos": trata-se de antecipar riscos, acompanhar de perto a rotina do cliente e fornecer informações claras e detalhadas sobre os processos.