Entenda a relação entre alta performance e a biologia humana
Médico explica como biologia e ritmos corporais influenciam na alta performance
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quarta-feira (25), o doutor Theo Webert destacou a busca pela alta performance no trabalho, que muitas vezes é associada à disciplina rígida e longas horas de dedicação. O médico também comentou que estudos recentes indicam que o segredo para um desempenho eficaz está na biologia humana.
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