Entenda a relação entre alta performance e a biologia humana

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quarta-feira (25), o doutor Theo Webert destacou a busca pela alta performance no trabalho, que muitas vezes é associada à disciplina rígida e longas horas de dedicação. O médico também comentou que estudos recentes indicam que o segredo para um desempenho eficaz está na biologia humana.





“Nosso cérebro funciona em ritmos biológicos. Esses ritmos são controlados principalmente pelo sistema circadiano, que regula hormônios, temperatura corporal e neurotransmissores”, comenta. Segundo ele, essas medidas estão sendo estudadas por pesquisadores, incluindo Andrew Uberman.





Segundo ele, o sono desempenha um papel essencial nesse processo. Durante as fases do descanso, ocorrem processos importantes para consolidação de memórias e regulação. A falta ou fragmentação desse descanso leva à redução da eficiência cerebral manifestando-se em sintomas como dificuldade de concentração.





Além disso, períodos adequados de recuperação são necessários para evitar sobrecarga no sistema nervoso central causada pelo estado constante de alerta conhecido como dominância simpática. Esse estado resulta em um aumento crônico dos níveis hormonais relacionados ao estresse, afetando negativamente o mental e o emocional.



