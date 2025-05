Inteligência artificial garante agilidade na automatização do atendimento ao cliente

Em entrevista ao programa Inovação & Negócios desta quinta-feira (22), o empresário José Caodaglio, CEO da ColmeIA — plataforma de tecnologia especializada em inteligência artificial aplicada a chatbots — afirma que o serviço de atendimento ao cliente se torna mais rápido com o uso da IA e destaca a necessidade de agilidade no ambiente online contemporâneo.



Caodaglio conta que teve a ideia de especializar sua empresa em atendimento automatizado após uma experiência ruim em um aplicativo de mensagens. “Um dos grandes diferenciais da Colmeia é ter conseguido uma tecnologia que permite que você atenda essas demandas do mundo digital”, afirma o executivo.



