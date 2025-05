Inteligência artificial auxilia na prevenção de fraudes e marca o futuro do mercado de logística

Em entrevista ao programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (21), o empresário José Moreira, CEO da Point Sistemas e cofundador da MyTrack, destaca o papel fundamental da tecnologia no setor logístico.



Segundo Moreira, o avanço de soluções como rastreamento em tempo real, algoritmos de roteirização e sistemas de gerenciamento de armazéns têm transformado a forma como produtos são entregues, permitindo que compras feitas pela internet cheguem à casa do consumidor em poucas horas.



O executivo reforça que o uso de inteligência artificial vem sendo crucial para automatizar processos, prevenir fraudes e melhorar a comunicação com o cliente final.



