'Lifelong learning': saiba a importância da educação empreendedora dentro e fora das escolas

No programa Inovação & Negócios desta terça-feira (15), Wellington José, diretor de tecnologia da Riachuelo, aborda a urgência de uma transformação na base educacional brasileira para preparar profissionais à altura dos desafios do século 21.



Durante a entrevista, o executivo aborda a importância do lifelong learning — o aprendizado que nunca termina — como ferramenta essencial para quem deseja se manter relevante em um mercado em constante mudança.





José ainda destaca a falta de estímulo ao empreendedorismo e reforça a ideia de que a inovação precisa ser cultivada como uma mentalidade, não apenas como uma habilidade técnica.