‘Melhor coisa é escolher pelo sócio, não pelo dinheiro’, diz empreendedor sobre sucesso de marca

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (17), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou como a empresa se posiciona para ser um “porto seguro” para instituições financeiras que enfrentam mudanças no setor.





“A gente atende todo o espectro de empresas em diferentes estados regulatórios. Acho que é um diferencial grande aqui e que pode ajudar as empresas que tiverem dificuldades em conseguir talvez uma licença e queiram começar a operar, só vai ter que passar pelo compliance, isso é inevitável”, diz.





França refletiu sobre suas experiências passadas em captação de recursos financeiros. Segundo ele, é essencial ter conversas com investidores cedo para evitar sufocos financeiros futuros e poder escolher sócios adequados, baseados não apenas no capital oferecido, como também nas sinergias estratégicas.





“Porque a melhor coisa do empreendedor é ele escolher pelo sócio, não pelo dinheiro. Quando você escolhe pelo dinheiro, você pode errar no sócio, porque dinheiro é igual. Quem tem dinheiro, quem vai investir, é igual, o que vai mudar é o sócio, se aquele cara vai estar junto com você, se ele vai valorizar a sua entrega, o seu trabalho. Então, o meu arrependimento foi que eu captei dinheiro na hora errada”, comenta o empresário.



