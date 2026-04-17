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‘Melhor coisa é escolher pelo sócio, não pelo dinheiro’, diz empreendedor sobre sucesso de marca

Marcelo França, CEO da Celcoin, compartilhou como a empresa se posiciona no mercado e como foi o crescimento da instituição financeira

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (17), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou como a empresa se posiciona para ser um “porto seguro” para instituições financeiras que enfrentam mudanças no setor. 


“A gente atende todo o espectro de empresas em diferentes estados regulatórios. Acho que é um diferencial grande aqui e que pode ajudar as empresas que tiverem dificuldades em conseguir talvez uma licença e queiram começar a operar, só vai ter que passar pelo compliance, isso é inevitável”, diz. 

França refletiu sobre suas experiências passadas em captação de recursos financeiros. Segundo ele, é essencial ter conversas com investidores cedo para evitar sufocos financeiros futuros e poder escolher sócios adequados, baseados não apenas no capital oferecido, como também nas sinergias estratégicas. 

“Porque a melhor coisa do empreendedor é ele escolher pelo sócio, não pelo dinheiro. Quando você escolhe pelo dinheiro, você pode errar no sócio, porque dinheiro é igual. Quem tem dinheiro, quem vai investir, é igual, o que vai mudar é o sócio, se aquele cara vai estar junto com você, se ele vai valorizar a sua entrega, o seu trabalho. Então, o meu arrependimento foi que eu captei dinheiro na hora errada”, comenta o empresário.

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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