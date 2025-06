Reforma tributária e segurança da informação são grandes preocupações para empresários; entenda

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (6), Marcos Koenigkan, fundador do grupo Mercado & Opinião, conta sobre as preocupações dos líderes empresariais com a segurança da informação diante da inteligência artificial .



“Li um dado outro dia que, antes da IA , em média, se um hacker elegesse a sua empresa para atacar, demorava 20 dias para conseguir. Agora, com a inteligência artificial, são duas horas. Não importa o quanto você investe, a questão é quanto você vai ter que estar sempre investindo”, afirma.



Koenigkan também pontua que outro problema que os empresários enfrentam é a possível implantação de uma reforma tributária . Para ele, a mudança seria arriscada nesse momento em que a taxa Selic já está alta, pois resultaria no aumento de tributos para as empresas. “Nós, os empresários, já estamos absolutamente no limite e essa é outra grande preocupação”, salienta.







