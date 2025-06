'Você só pode replicar aquilo que você conhece e domina', diz executivo sobre setor de franquias

Qualquer empresa pode ser uma franquia , mas "às vezes não deve, por conta de momento e de estrutura”, afirma Thiago Bueno, diretor-executivo da Fast Consultoria e Expansão, em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (2).



Para Bueno, todas as franqueadoras, independentemente da área de atuação, devem agir como educadora do know-how — conhecimentos e procedimentos profissionais — para suas filiadas. Em empresas como de gastronomia, onde há um chef de cozinha que assina o prato , por exemplo, dificilmente esse método pode ser reproduzido. “Eu tenho como burlar isso e tornar replicável, mas aí eu tenho que passar por um processo para que isso ocorra”, pondera.



O empresário explica que a empresa que quer expandir o seu negócio deve verificar se tem margens confortáveis para sustentar uma cadeia, além de mapear fórmula do sucesso. “Você só pode replicar aquilo que você conhece e domina totalmente”, ressalta.



