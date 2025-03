Jato da Delta que capotou no Canadá estava rápido demais, diz relatório preliminar Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 22h20 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h03 ) twitter

O jato que capotou e pegou fogo enquanto tentava pousar em Toronto, no Canadá, estava indo rápido demais, aponta relatório preliminar, divulgado nesta quinta-feira (20). O documento diz que quando o sistema de alerta de proximidade do solo do avião soou, 2,6 segundos antes do toque no solo, a velocidade do ar era de 250 km/h.

