Jogador Pedro Severino respira sem ajuda de aparelhos

Hospital da Unimed Ribeirão Preto (SP) divulgou nesta sexta-feira (14) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do atacante Pedro Severino, de 19 anos. O atleta permanece em estado grave, porém estável. Agora, o tratamento iniciou o processo de retirada da ventilação mecânica. Também foi divulgado que o jogador não precisa mais de sedativos. Internado em estado grave há dez dias, o jogador do Red Bull Bragantino foi transferido de Americana, onde sofreu traumatismo craniano após um grave acidente de carro, no dia 4 de março.

