Jovem é salva por amigas ao ficar pendurada em elevador. 📲 #RecordNews #Shorts Record News|Do canal Record News no YouTube 10/03/2025 - 20h50 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h15 )

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma jovem ficou pendurada por uma corda dentro do elevador e foi salva pela agilidade de duas amigas.

Tudo começou quando as três entram no elevador, com três carrinhos vazios, e não percebem que a corda de um dos carrinhos ficou do lado de fora. Assim que o elevador começa a descer, a corda é puxada e prende a jovem que está mais próxima da porta pela pernas, a deixando suspensa no ar. No momento do desespero, uma das amigas joga a perna da colega por cima da corda e consegue evitar que algo pior aconteça. Tudo aconteceu em menos de um minuto e, apesar do susto, ninguém se feriu.

A corda acabou arrebentando e soltando o carrinho, e o elevador desceu normalmente.

O caso aconteceu em um prédio em Curitiba (PR), no inicio de fevereiro, mas o vídeo só foi divulgado nas redes sociais na última quarta-feira (05). 📲 #RecordNews