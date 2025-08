Empresário persegue ladrões para salvar esposa sequestrada Homem intercepta veículo roubado em Parauapebas, Pará Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h00 ) twitter

Marido tem atitude de super-herói ao ver a mulher sendo levada por criminosos; veja

Em Parauapebas, no Pará, um empresário agiu rapidamente quando sua esposa foi levada junto com seu carro por criminosos. Ele usou outro veículo para seguir os ladrões e conseguiu interceptá-los ao colidir com o carro em que estavam.

Após a colisão, um dos suspeitos fugiu a pé, enquanto o outro tentou manobrar o carro antes de também abandonar o veículo e escapar. A ação do empresário permitiu que sua esposa fosse resgatada sem ferimentos. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente.

