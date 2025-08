'Apoio ostensivo à intervenção estrangeira': veja justificativas da prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou prisão domicilar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4). O magistrado justificou a decisão pelo descumprimento de medidas cautelares como divulgação de conteúdos nas redes sociais dos filhos, que continham ameaças ao Judiciário brasileiro e apoio à intervenção estrangeira nas Cortes do país. A decisão inclui uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento dos celulares disponíveis na residência.