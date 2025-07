Homem no Paraná é preso por furto e diz que roubar é seu trabalho Gustavo Costa foi detido por moradores após furtar supermercado Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h16 ) twitter

Ladrão se irrita com repórter após ser preso e afirma que 'roubar é seu trabalho'

Gustavo Saraiva Costa, de 27 anos, foi preso em flagrante no Paraná após furtar produtos de um supermercado. Ele foi detido por moradores até a chegada da polícia militar. Durante a prisão, Gustavo se irritou ao ser questionado por um repórter e afirmou que roubar era sua forma de trabalhar.

Imagens de câmeras de segurança mostram Gustavo em várias ações criminosas, incluindo invasões a uma escola, um consultório odontológico e uma pastelaria. Em cada local, ele furtava objetos como computadores e outros itens de valor.

No supermercado, foram encontrados com ele uma carne e um produto de cabelo que não haviam passado pelo caixa, conforme constatado pelo gerente do estabelecimento. Após ser capturado pelas autoridades, Gustavo foi levado para atendimento médico devido a marcas de agressão causadas pela população antes de ser encaminhado à delegacia do Alto Maracanã.

Assista ao vídeo - Ladrão se irrita com repórter após ser preso e afirma que ‘roubar é seu trabalho’

