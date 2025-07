Homem simula sequestro para extorquir família em Apucarana Polícia desmascara golpe e prende envolvidos em menos de 24 horas Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 19h05 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho forja próprio sequestro para extorquir o pai e é preso no Paraná

Um homem foi preso em Apucarana, Paraná, após fingir seu próprio sequestro para extorquir sua família. Ele enviou imagens ao pai, simulando estar em cativeiro, e exigiu um resgate de R$ 200 mil. A polícia descobriu a farsa rapidamente, localizando o falso cativeiro em menos de 24 horas.

A família, em desespero, chegou a oferecer R$ 40 mil, mas a proposta foi recusada. Os familiares fecharam a empresa e mudaram-se para Curitiba por segurança. A investigação revelou que o filho, responsável pelo golpe, tinha dívidas com o tráfico de drogas e buscava dinheiro para quitá-las.

Além do principal suspeito, outras duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presas por envolvimento no crime. O pai, abalado, não deu entrevistas, mas afirmou ter acreditado no sequestro. O caso evidenciou o impacto emocional e financeiro causado à família.

Assista ao vídeo - Filho forja próprio sequestro para extorquir o pai e é preso no Paraná

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!