Filho forja o próprio sequestro para extorquir o pai e é preso no Paraná

Um homem foi preso em Apucarana , no norte do Paraná , após forjar o próprio sequestro com o objetivo de extorquir a própria família. Segundo a Polícia Civil, ele enviou ao pai imagens em que aparecia com capuz, mãos amarradas e sinais de agressão, e exigia um resgate de R$ 200 mil. Os supostos sequestradores ameaçavam matar o rapaz e até cortar seus dedos caso o valor não fosse pago.



O caso mobilizou a família , que ficou em completo desespero. O pai, a esposa e dois filhos chegaram a fechar a empresa e se mudaram para Curitiba por medo. Eles tentaram oferecer R$ 40 mil, mas os "sequestradores" recusaram. Em menos de 24 horas, a polícia descobriu o endereço do suposto cativeiro e identificou que tudo era uma farsa.



“Essa suposta vítima, na verdade, estava por trás de tudo isso” , disse um dos investigadores. O pai preferiu não gravar entrevista, mas relatou que acreditava plenamente no sequestro do filho, que foi preso por extorsão. Outros dois envolvidos, um homem e uma mulher, também foram detidos. A polícia descobriu que o autor do golpe tem dívidas com o tráfico de drogas e armou a simulação para levantar dinheiro.