Menino de 11 anos leva choque em bebedouro durante treino de futebol Augusto Henrique desmaiou e fraturou braço em incidente no interior paulista 04/07/2025 - 19h43

Menino de 11 anos leva choque em bebedouro de quadra de futebol, desmaia e fratura um braço

Um menino de 11 anos, sofreu um choque elétrico em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, durante um treino de futebol. O incidente ocorreu na quadra poliesportiva temporária onde a equipe sub-12 treina. Ao beber água, ele encostou em um bebedouro e desmaiou devido à descarga, resultando em uma fratura no braço.

Testemunhas informaram que o bebedouro estava conectado a uma extensão com voltagem 220v com fios soltos. O garoto foi hospitalizado, mas já se recupera em casa. A mãe relatou temor pela segurança do filho após o ocorrido. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostram que, em 2024, foram registrados 2.089 casos de choques elétricos no país, resultando em 781 mortes.

Assista ao vídeo - Menino de 11 anos leva choque em bebedouro de quadra de futebol, desmaia e fratura um braço

