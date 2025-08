Prisão domiciliar de Bolsonaro decretada por descumprimento de medidas Alexandre de Moraes aponta incentivo a ataques ao STF como motivação Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h00 ) twitter

'Apoio ostensivo à intervenção estrangeira': veja justificativas da prisão domiciliar de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4). A decisão do ministro Alexandre de Moraes baseia-se no descumprimento de medidas cautelares devido à veiculação de conteúdos nas redes sociais dos filhos do ex-presidente. Esses conteúdos continham incitação a ataques ao STF e apoio à intervenção estrangeira no Judiciário brasileiro.

A decisão judicial impõe que Bolsonaro permaneça em sua residência com uso de tornozeleira eletrônica e proíbe visitas, exceto de familiares próximos e advogados. Além disso, todos os celulares disponíveis no local devem ser recolhidos. Moraes destacou que Bolsonaro burlou deliberadamente as restrições impostas anteriormente.

