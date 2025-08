Marido tem atitude de super-herói ao ver a mulher sendo levada por criminosos; veja

Em Parauapebas (PA), uma dupla de ladrões levou um carro com a esposa de um empresário dentro. E o que começou como um roubo seguido de sequestro terminou como cena de filme, com direito a super-herói.



O empresário, percebendo que tinham levado sua mulher, pegou outro carro e começou a perseguir os infratores. Ele acabou causando um acidente ao jogar o automóvel que dirigia contra o veículo onde se encontravam os criminosos e sua esposa.



Um dos infratores fugiu e largou seu parceiro, que tentou manobrar o carro para fugir, mas no fim acabou saindo do veículo e indo embora; ninguém se feriu e o empresário conseguiu recuperar sua esposa.