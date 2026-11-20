Canetas emagrecedoras podem auxiliar pacientes de bariátrica
20% a 30% dos pacientes que passam pelo procedimento recuperam parte do peso
Pacientes que passaram por cirurgia bariátrica podem encontrar nas canetas emagrecedoras uma solução para o reganho de peso. Entre 20% e 30% dos indivíduos submetidos ao procedimento recuperam parte significativa do peso perdido com o tempo. A endocrinologista Aliny Weber Kuhn explica que esses medicamentos ajudam no controle desse fenômeno.
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