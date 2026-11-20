Mãe e filha caíram em uma cratera em Dionísio, interior de Minas Gerais. A cratera tinha 3 metros, e se abriu após o chão ceder perto de uma ponte. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e conseguiram resgatar as duas vítimas com a ajuda de uma corda. As duas mulheres sofreram apenas ferimentos leves. Os moradores da cidade sinalizaram a área para evitar que ocorram novos acidentes.



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