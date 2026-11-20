Teste com esponja pode ajudar a diagnosticar câncer sem endoscopia
Cápsula colocada dentro do esôfago pode ajudar a identificar alterações
Um teste realizado com uma esponja no esôfago pode detectar câncer sem que haja necessidade de uma endoscopia. O exame dura cerca de 7 minutos e foi recomendado em diretrizes preliminares do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido.
Jacques Matone, gastroenterologista e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, explica como funciona a esponja e diz que ela pode ser fundamental para auxiliar no diagnóstico precoce da doença, o que eleva as condições de cura.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Caminhoneiro é morto a tiros por dois homens em uma moto no interior de MG
Vítima morreu no local, enquanto ajudante foi atingido por tiro de raspão
Vídeo: mulher escapa de ser atropelada por motorista alcoolizado na Grande SP
Homem subiu canteiro, invadiu a contramão e bateu contra caminhão
EUA suspendem decolagem em todos os aeroportos
Agência determinou que voos que partem de aeroportos americanos permaneçam em solo
Motorista perde controle de carro de luxo e destrói ponto de ônibus no Paraná
Ninguém foi atingido e o condutor do veículo teve apenas ferimentos leves
Explosão de bicicleta elétrica destrói casa nos EUA; imagem é impressionante
Incêndio causado por explosão deixa família sem moradia, mas todos escapam ilesos
Ex-presidente do Paraguai pode ser condenado a até 15 anos de prisão, diz MP
Santiago Peña é acusado de abuso de confiança e conflito de interesses como acionista do Ueno Bank, pivô de crise política e institucional
Estudo revela que 252 milhões de pessoas têm diabetes e não sabem
Maioria tem o diabetes tipo 2, ligado a fatores como excesso de peso e má alimentação
Países fazem alerta para que pessoas estoquem alimentos
Medida faz parte de estratégias de preparação para possíveis situações de crise
Do nada! Barbeiro fecha porta de vidro e é surpreendido por chuva de estilhaço
Funcionário de barbearia ficou com a maçaneta na mão, sem entender o que tinha ocorrido
Mau tempo provoca queda de árvores e deixa desalojados em SP
Chuvas intensas no estado de São Paulo resultaram em desabamentos, alagamentos e vítimas fatais
Prefeitura do RJ investiga nova morte por suspeita de Mpox
Secretaria reconhece aumento de casos, mas ainda descarta epidemia
Pedreiro despenca de telhado de 10 metros em Pinhais (PR); veja vídeo
Trabalhador teve apenas ferimentos leves em um dos braços e foi salvo por um banco de carro
Grécia proíbe redes sociais para menores de 15 anos
Nova lei entra em vigor no país em 1º de janeiro do ano que vem
Google vai ‘comprar’ energia elétrica de moradores e empresas dos EUA para usar em data centers
Modelo de usina elétrica virtual busca coordenar recursos espalhados por locais diferentes