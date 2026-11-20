Um teste realizado com uma esponja no esôfago pode detectar câncer sem que haja necessidade de uma endoscopia. O exame dura cerca de 7 minutos e foi recomendado em diretrizes preliminares do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido.



Jacques Matone, gastroenterologista e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, explica como funciona a esponja e diz que ela pode ser fundamental para auxiliar no diagnóstico precoce da doença, o que eleva as condições de cura.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!