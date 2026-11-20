Pesquisadores e ribeirinhos encontraram diversas espécies de peixes mortos espalhados pelas margens e boiando na água do Rio Araguari, no Amapá . Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente informou que enviou uma equipe técnica para avaliar a situação no local. A estiagem severa que atinge a região, somada às altas temperaturas, é apontada como uma das possíveis causas desse problema.



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