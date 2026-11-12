Coronavírus: Infectologista analisa alta de casos nas últimas semanas

Nas últimas semanas, o Brasil observou um aumento nos casos leves de Covid-19 em 18 estados e no Distrito Federal. Esse crescimento ocorre paralelamente à circulação da nova sublinhagem da Ômicron conhecida como XFG. Apesar desse cenário recente, os dados do Ministério da Saúde indicam uma redução significativa nos casos graves e mortes por Covid-19 até outubro de 2026.



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