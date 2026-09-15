Dino pede vista e sessão no STF termina sem conclusão
Corte tem placar de 4 x 3 para julgar casos de Moraes e Mendonça separados
Flávio de Leão Bastos, professor de direito constitucional, analisa julgamento no Supremo Tribunal Federal.
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