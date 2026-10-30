Hackers roubam mais de R$ 34 bilhões em criptomoedas

Hackers desviaram mais de R$ 34 bilhões em criptomoedas da corretora Binance. O ataque teve padrões semelhantes a um do ano passado, que foi atribuído à Coreia do Norte.



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