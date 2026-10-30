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Hackers roubam mais de R$ 34 bilhões em criptomoedas

Suspeitos desviaram US$ 6,3 bilhões de empresa em apenas 20 minutos

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Hackers desviaram mais de R$ 34 bilhões em criptomoedas da corretora Binance. O ataque teve padrões semelhantes a um do ano passado, que foi atribuído à Coreia do Norte.

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