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Pesquisa estuda adaptação de plantas a ambientes extremos

Objetivo é buscar amostras para estudos sobre clima e biodiversidade

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Uma equipe da Universidade Católica de Brasília está realizando uma expedição à Islândia para estudar briófitas, como os musgos, e entender sua adaptação a condições ambientais extremas.

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