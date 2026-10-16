Pesquisa estuda adaptação de plantas a ambientes extremos

Uma equipe da Universidade Católica de Brasília está realizando uma expedição à Islândia para estudar briófitas, como os musgos, e entender sua adaptação a condições ambientais extremas.



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