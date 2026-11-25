RECORD NEWS entrevista José Mendes, candidato à presidência do Corinthians
Candidato da chapa 8 detalha plano de governo para os próximos três anos
Na primeira entrevista de uma série realizada pela RECORD NEWS com candidatos à presidência do Corinthians, José Mendes, da Chapa 8 - Integridade, abordou a situação financeira do clube. Ele defendeu a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para atrair investimentos e separar contas entre futebol e clube social, garantindo vantagens tributárias. Quanto à dívida da Neo Química Arena, Mendes sugeriu revisar garantias contratuais com a Caixa Econômica Federal, visando aliviar restrições sobre receitas dos jogos. Mendes também destacou que irá dar mais relevância ao futebol feminino.
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