Dando sequência à série de entrevistas com candidatos à presidência do Corinthians, o programa Link News ouve as propostas de Rozallah Santoro, da Chapa 1 – Todo Dia Pelo Corinthians.



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