Presidente do Supremo arquiva inquérito das Fake News
Decisão de Fachin atende pedido da PGR, mas provas e processos seguem válidos
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, após mais de sete anos, arquivar o inquérito das Fake News nesta segunda-feira (9). A determinação veio do presidente da Corte, Edson Fachin. O inquérito apurou ataques e ameaças a integrantes do Supremo.
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