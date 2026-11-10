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Presidente do Supremo arquiva inquérito das Fake News

Decisão de Fachin atende pedido da PGR, mas provas e processos seguem válidos

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O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, após mais de sete anos, arquivar o inquérito das Fake News nesta segunda-feira (9). A determinação veio do presidente da Corte, Edson Fachin. O inquérito apurou ataques e ameaças a integrantes do Supremo.

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