O Senado Federal aprovou o projeto de ajuste fiscal do governo, que inclui medidas para reduzir despesas e aumentar a arrecadação, visando uma economia de R$ 45 a R$ 56 bilhões em 2027.



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