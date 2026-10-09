'Que é traumática a situação não há dúvida', afirma especialista sobre sequestro em escola

A fonoaudióloga e psicomotricista Vera Mattos comentou durante o Link News desta sexta (9) sobre o caso do homem armado que fez pelo menos 20 crianças de refém em uma escola de Curitiba.



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