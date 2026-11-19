Porta-voz da PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu dicas e conselhos para garantir uma viagem segura durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra nesta sexta (20).



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