RECORD NEWS contra a dengue: Terreno baldio com materiais de construção é foco do mosquito em SP

Moradores da zona sul da cidade de São Paulo enfrentam a proliferação do mosquito da dengue em um terreno. Testemunhas relatam que a situação persiste por três anos. Além de mato alto, o lote possui entulhos de obra, o que também atrai animais peçonhentos .



A denúncia afirma que a prefeitura foi informada sobre o acúmulo de entulho, mas não resolveu o problema. A RECORD NEWS solicitou uma resposta da administração municipal, mas não obteve retorno.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.