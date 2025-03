RECORD NEWS contra a dengue: Prefeitura de SP reponde queixa sobre possível criadouro na zona leste

A Prefeitura de São Paulo respondeu, por meio de nota enviada à RECORD NEWS, uma denúncia feita sobre um terreno recém-comprado em Ermelino Matarazzo, na zona leste da cidade. Segundo o morador do bairro, o espaço está com mato alto e acumula lixo. De acordo com a prefeitura , uma equipe da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e da subprefeitura da região irá fazer vistorias no endereço mostrado e que serão realizadas as ações necessárias.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.