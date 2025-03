RECORD NEWS contra a dengue: moradores denunciam possível foco em calçada de obra no Butantã, em SP

Moradores do bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo , denunciaram um possível foco do mosquito da dengue na calçada de uma obra, que acumula poças de água quando chove. A subprefeitura da região informou que uma vistoria foi realizada no local nesta sexta-feira (14), e que os responsáveis pela obra foram orientados a fazer os reparos na calçada de forma imediata. A Secretaria Municipal de Saúde vai enviar uma equipe até o local para verificar a situação e tomar as medidas necessárias.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.