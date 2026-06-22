Saiba como vai funcionar o reality de empreendedorismo 'Elevator Pitch Brasil'

Com estreia marcada para o dia 21 de julho às 22h30, o Elevator Pitch Brasil é o novo reality show de empreendedorismo da RECORD NEWS e traz uma abordagem inovadora a um desafio tão conhecido pelos donos de pequenos negócios.



Em apenas um minuto, os participantes precisam apresentar a própria ideia e tentar convencer os 'titãs' do mercado de que vale a pena investir na proposta. Caso sejam bem-sucedidos, mais provas e desafios aguardam os empreendedores que tentam conquistar o prêmio de R$ 1 milhão em investimentos.



Ao todo, 70 empresários com empresas ligadas a periferias e comunidades do Brasil serão avaliados pelos jurados, dentre eles Ricardo Bellino, que fica feliz em ver a própria ideia poder sair do papel e quer que outros compartilhem do mesmo sentimento.



“Faz bastante tempo que eu tive a ideia de criar esse formato de televisão, que está inspirado na minha experiência com Donald Trump , quando eu tive apenas três minutos para vender minha ideia de me tornar sócio dele em um negócio muito importante. [...] Para mim é uma alegria enorme poder ver materializado esse projeto", afirmou o empreendedor.



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