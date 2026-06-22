Saiba como vai funcionar o reality de empreendedorismo 'Elevator Pitch Brasil'
Empresários de comunidades e periferias devem convencer os 'titãs' a investir
Com estreia marcada para o dia 21 de julho às 22h30, o Elevator Pitch Brasil é o novo reality show de empreendedorismo da RECORD NEWS e traz uma abordagem inovadora a um desafio tão conhecido pelos donos de pequenos negócios.
Em apenas um minuto, os participantes precisam apresentar a própria ideia e tentar convencer os 'titãs' do mercado de que vale a pena investir na proposta. Caso sejam bem-sucedidos, mais provas e desafios aguardam os empreendedores que tentam conquistar o prêmio de R$ 1 milhão em investimentos.
Ao todo, 70 empresários com empresas ligadas a periferias e comunidades do Brasil serão avaliados pelos jurados, dentre eles Ricardo Bellino, que fica feliz em ver a própria ideia poder sair do papel e quer que outros compartilhem do mesmo sentimento.
“Faz bastante tempo que eu tive a ideia de criar esse formato de televisão, que está inspirado na minha experiência com Donald Trump, quando eu tive apenas três minutos para vender minha ideia de me tornar sócio dele em um negócio muito importante. [...] Para mim é uma alegria enorme poder ver materializado esse projeto", afirmou o empreendedor.
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