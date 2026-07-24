EUA anunciam tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros

Uma nova tarifa de 12,5% dos Estados Unidos imposta sobre produtos brasileiros, adicionada à sobretaxa anterior de 25%, eleva a alíquota de certas mercadorias nacionais a 35,5%.



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