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EUA anunciam tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros

Governo norte-americano já havia incluído taxa de 25% sobre exportações nessa semana

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Uma nova tarifa de 12,5% dos Estados Unidos imposta sobre produtos brasileiros, adicionada à sobretaxa anterior de 25%, eleva a alíquota de certas mercadorias nacionais a 35,5%.

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