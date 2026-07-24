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30% dos brasileiros usam crédito para despesas diárias

Modalidade virou ferramenta para fechar as contas no fim do mês

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Dados recentes do mapa de crédito da Serasa indicam que o uso do cartão de crédito se tornou uma prática comum entre os brasileiros para fechar as contas no fim do mês.

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