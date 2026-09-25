Casos de doenças inflamatórias intestinais crescem cinco vezes

Um estudo recente indica que as doenças inflamatórias intestinais aumentaram mais de cinco vezes no Brasil entre 2012 e 2025. A pesquisa analisou dados do Sistema Único de Saúde.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!