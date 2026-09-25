Casos de doenças inflamatórias intestinais crescem cinco vezes
Número passou de 30 para 158 por 100 mil habitantes entre 2012 e 2025
Um estudo recente indica que as doenças inflamatórias intestinais aumentaram mais de cinco vezes no Brasil entre 2012 e 2025. A pesquisa analisou dados do Sistema Único de Saúde.
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