Super El Niño pode aumentar mortes por calor no mundo, diz estudo
Brasil pode ter 13,3 mil mortes por altas temperaturas até fevereiro
Um estudo prevê que o Super El Niño poderá resultar em aproximadamente 451 mil mortes relacionadas ao calor em todo o mundo nos próximos seis meses.
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