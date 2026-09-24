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Super El Niño pode aumentar mortes por calor no mundo, diz estudo

Brasil pode ter 13,3 mil mortes por altas temperaturas até fevereiro

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Um estudo prevê que o Super El Niño poderá resultar em aproximadamente 451 mil mortes relacionadas ao calor em todo o mundo nos próximos seis meses.

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