Ministra do Interior do Chile renuncia ao cargo no governo 05/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h01 )

A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, renunciou ao cargo para concorrer à presidência nas eleições de novembro, em um pleito no qual a direita é cotada para retornar ao poder. A Constituição do país impede a reeleição, impossibilitando o atual presidente, Gabriel Boric, de disputar um novo mandato. Boric derrotou um candidato de extrema-direita em 2021 e se tornou o presidente mais jovem da história do Chile.

