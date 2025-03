Morador instala pernas falsas em buraco para protestar Record News|Do canal Record News no YouTube 02/03/2025 - 10h30 (Atualizado em 03/03/2025 - 01h17 ) twitter

Um morador indignado instalou pernas falsas em um buraco para protestar e viralizou no Reino Unido. James Coxall, de 41 anos, foi o responsável pela forma inusitada de protestar contra o buraco, que já estava ali há oito meses. O morador instalou as pernas falsas para simular uma pessoa de cabeça para baixo, dentro da cratera cheia de água da chuva. A cena levou as autoridades locais a tomarem providências, e o Conselho do condado da região anunciou que enviou um inspetor ao local e garantiu que os reparos serão feitos o mais rápido possível.

