‘Mulheres no Comando’: Conheça Smaylee Victória, participante de novo reality da RECORD NEWS Com mente para os negócios desde os 8 anos, empreendedora hoje comanda uma loja de pijamas em Guarulhos (SP)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para diversas pessoas, o empreendedorismo é um dom e a empresária Smaylee Victoria prova que o talento para negócios, muitas vezes, vem naturalmente. Desde os 8 anos, a dona de uma loja de pijamas em Guarulhos (SP) já comprava balas para revender para colegas do bairro, além de produzir e vender brigadeiros durante a faculdade.

Smaylee é uma das participantes do Mulheres no Comando, novo reality da RECORD NEWS que estreia no dia 24 de novembro, com apresentação de Fabi Saad.

‌



Em um bate-papo no News das 10 desta quarta-feira (12), a empresária conta mais sua trajetória e desafios enfrentados até a participação no programa. Em um dos momentos da conversa, ela relembra quando iniciou na atual empresa enquanto conciliava o emprego CLT que possuía à época, além do apoio do marido na produção de conteúdos para a loja.

“Consegui entender que a minha loja não era uma lojinha, ela é realmente um negócio que precisa de atenção”, comenta a empresária Reprodução/ Record News

“Então quando eu o conheci, na época ele era meu namorado, eu já apresentei a minha loja, falei: ‘Olha querido, você vai ter que trabalhar um pouquinho, viu?’. E aí com o tempo o fui treinando, vamos dizer assim, passando meu conhecimento para ele, então do jeito que eu queria as fotos, do jeito que eu queria um pouquinho do conteúdo ali. E ele foi me auxiliando e até hoje ele é meu braço direito e esquerdo, porque além de me dar o apoio nas fotos, ele me dá o apoio emocional”, comenta.

‌



Sobre sua participação no reality, a empreendedora destaca a jornada de aprendizado durante os episódios e como cada ensinamento foi fundamental para o acompanhamento em diferentes áreas, como o treinamento psicológico, que a colocou para enfrentar pontos delicados de seu passado, mas que geraram um crescimento pessoal e profissional.

“Eu consegui amadurecer nesse processo, consegui entender que a minha loja não era uma lojinha, ela é realmente um negócio que precisa de atenção, tanto financeira como psicológica, e mais do que isso eu preciso também ter pessoas incríveis e pessoas que tenham conhecimento para me ajudar nesse processo, porque não dá para a gente empreender sozinho, então quanto mais pessoas, melhor”, conclui Smaylee.

‌



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!