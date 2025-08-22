Diretora do YouTube Latam diz que proteção de crianças é 'prioridade número zero' da plataforma

“Acreditei por um tempo que ela tinha que ser linear”, diz Patrícia Muratori, diretora do YouTube para a América Latina, sobre a trajetória cheia de mudanças e oportunidades que marcou sua carreira .



Em entrevista ao Mulheres Positivas desta quinta-feira (21), Patrícia relembra sua jornada da publicidade ao Google e depois ao YouTube. Ela reforça que oportunidades surgem quando se está atento e disposto a agir.



A executiva também comenta sobre tecnologia e proteção de menores nas redes sociais: “Temos muitas discussões para estarmos num lugar melhor e mais seguro para essas crianças e adolescentes ”. Patrícia ressalta ainda a importância de estudar continuamente e de mentoria, tanto recebida quanto oferecida, como forma de crescimento profissional e pessoal.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.